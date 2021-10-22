Üye Girişi
Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

22.10.2021 16:01
Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, yeni kurulacak hükümetten iklimin daha iyi korunması talebinde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, yeni kurulacak hükümetten iklimin daha iyi korunması talebinde bulundu.

"Fridays for Future" oluşumunun organize ettiği ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Göstericiler, kömür üretiminin sonlandırılma tarihinin öne çekilmesini ve kurulacak yeni hükümetten iklimi koruma konusunda ciddi adımlar atmasını istedi.

Fırtınalı hava nedeniyle gösteri kısa sürede sona erdirildi.

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı 15:56 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı 15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor 15:32 Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu 14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası 14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Son Dakika Haberleri
15:55 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
15:12 Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırdı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
Armağan Çağlayan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor Armağan Çağlayan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor         
16:03
Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti         
15:53
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler         
15:10
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi         
14:40
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 16:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement