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Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı

23.10.2021 12:43
Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Remscheid şehrinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı merkez camisi ibadete açıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Remscheid şehrinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı merkez camisi ibadete açıldı.

Yapımına Şubat 2014'te başlanan ve 2 bin metrekare alana inşa edilen camide aynı anda 500 kişi ibadet edebiliyor. Tek minaresi olan camide ayrıca 50 araçlık otopark alanı, modern sınıflar ve konferans salonu bulunuyor.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Müslümanların Anadolu'dan Avrupa'ya yarım asrı aşan göç tarihinde gittiği her yerde kendisine ev almadan önce camiler inşa ettiğini söyledi.

Cami ve cemaatlerin toplumun bir değeri ve parçası olduğunu belirten Türkmen, cami ve inşaat süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Remscheid camimiz ve cemaatimiz 1986'dan beri, yani 35 yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürüyor. Uzun, bazen de zorlu bir yolculuğun ardından caminin yapımında cemaat ve toplumdan çok sayıda destekçinin olması da memnuniyet vericidir. İdare, siyaset ve şehir halkı da bu inşaat ile bir arada yaşama kararı aldı. Sizlerin desteği olmadan projenin gerçekleşmesi düşünülemezdi. Hepinize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Güvene dayalı iş birliği her düzeyde sürdürülecektir. Almanya'nın en büyük Müslüman teşkilatı olan DİTİB, her zaman Almanya'da yaşayan Müslümanların ve tüm toplumun refahını göz önünde bulunduran bir kuruluştur. DİTİB, üyelerinin gönüllü gayretleri ve çalışmalarıyla sürekli büyüyen, dini ve sosyal hizmetleri artarak gelişen teşkilattır. Tüm bu çalışmalar, uzun süredir buranın parçası olduğumuzu ve burada birlikte bir geleceği inşa ettiğimizi gösteriyor. Bu cami, yeni külliyesiyle yeni köprüler kuracak ve ortak geleceğe rehber olacaktır."

"Burası hoşgörü şehridir"

Remscheid Belediye Başkanı Burkhard Mast-Weisz, DİTİB cemiyetini uzun yıllardır tanıdığını ve iyi ilişkiler içerisinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Remscheid'ın çeşitliliğe sahip harika şehir olduğunu belirten Mast-Weisz, "Eminim ki bu mabet, şehrimizdeki farklı kültür ve inançtan insanlar için bir buluşma yeri olacak. Bu şehirde bütün kurum ve kuruluşlarla, sendikalar, kiliseler, göçmen örgütleriyle bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Yabancı düşmanlığına karşı dayanışma içerisindeyiz. Bir arada barışçıl ve demokratik yaşamayı savunuyoruz. Eşit muamele ve eşit fırsatların sağlanması tüm hemşehrilerimiz için önemlidir. Burası bir hoşgörü şehridir." dedi.

İlk nesil saygıyla yad edildi

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan da camilerin ferdi ve sosyal hayata önemli katkılar sunduğuna vurgu yaparak, "Almanya'daki camiler yediden yetmişe, kadın-erkek herkesin kaynaştığı ve moral bulduğu sevginin ve hoşgörünün bütün yönleriyle yaşandığı mekanlardır. Birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı yerlerdir." ifadesini kullandı.

Yerel yöneticilere ve bilhassa Alman komşularına gösterdikleri yardımseverlik ve anlayıştan dolayı teşekkür eden Başkonsolos Karaarslan, Almanya'da 60 yıldan bu yana nice güzellikleri ortaya koyan, dernekler kuran ve böyle güzel camiler inşa eden ilk nesili saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Açılış törenine ayrıca Wuppertal Emniyet Müdürü Markus Röhrl, DİTİB Dini Danışma Kurulu Düsseldorf Başkanı Mustafa Akpınar ile Köln Başkanı Muharrem Kuzey, KRV DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, Remscheid Camisi Dernek Başkanı Metin Göçer, Remscheid Belediyesi Göçmenler Entegrasyon Komisyonu Başkanı Erden Ankay-Nachtwein'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kilise temsilcileri, çevre derneklerin yöneticileri ve din görevlileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı.

Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı
Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı
Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı
Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ren Vestfalya, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da inşa edilen Remscheid camisi ibadete açıldı - Son Dakika


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