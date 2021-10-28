Almanya'da iş gücü piyasası salgın sonrası toparlanmaya devam ediyor - Son Dakika

Almanya'da işsiz sayısı, ekonomik toparlanmayla ekimde beklentilerin üzerinde, 39 bin azalarak 2,47 milyona geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ekimde geçen aya kıyasla 39 bin azalarak 2,47 milyona indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, ekimde 20 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ekimde yüzde 5,4'e geriledi.

Kovid-19 krizinde istihdamı korumayı hedefleyen kısa çalışma programı kapsamındaki çalışan sayısı da ekimde 760 bine indi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik toparlanmayla işsiz sayısının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Kovid-19 krizinin iş gücü piyasası üzerindeki etkisi hala görünür durumda ancak bu etki giderek daralıyor." ifadesini kullandı.