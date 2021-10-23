Almanya'dan Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkan gezgin Gelibolu'da - Son Dakika

Almanya'nın Köln şehrinden, bisikletindeki Türk bayrağı ile 8 ay önce yola çıkan gezgin Recai Karacapak (47) Türkiye'yi bir tur dolaştıktan sonra Gelibolu'ya ulaştı.

İnşaat mühendisi olan Recai Karacapak'ı Gelibolu'da bisiklet grubundan Selim Yılmaz karşıladı.

Arkasında Türk bayrağı ve bisikletiyle, dünyaya Türk kültürünü tanıtmak için yola çıktığını belirten Karacapak, 9 bin kilometrelik hem yurt dışı, hem de yurt içi yolculuğunda kış sezonunun son durağının İstanbul olacağını söyledi.

Selim Yılmaz rehberliğinde Gelibolu'daki tarihi mekanları gezen ve fener tepesinde bulunan bayraklı babayı ziyaret edip, "Barış dolu bir dünya dileyerek" bayrak astığını söyleyen Recai Karacapak, ilçede bir gün kalacağını ve sonrada yola devam edeceğini ifade etti.

Gelibolu'dan ayrıldıktan sonra, Tekirdağ üzerinden İstanbul'a gideceği ve yolculuğunu burada sonlandıracağını anlatan Karacapak, temel amacının, Türkiye'de insanların barış ve kardeşlik içerisinde güzel bir hayat sürdüğünü göstermek olduğunu ve tarihi, insanları ve kültürü tanıtmak için yola çıktığını belirterek, "Almanya'dan geliyorum bisikletle. 8 aydan sonra, Almanya'dan geldim Edirne'ye Kapıkule'ye. Bir kere Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege'den Çanakkale'ye vardım. Çanakkale'den Gelibolu'ya geldim. 9 bin kilometre karayolunu gezdim." dedi.