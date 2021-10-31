Üye Girişi
Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği - Son Dakika

Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği

31.10.2021 03:30
Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Avrupa'da yaşayan Türklerin, dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Avrupa'da yaşayan Türklerin, dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldiğini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Berlin'de "Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, yaptığı konuşmada, 60 yıl önce Türklerin, Almanya'yı yeniden inşa edecek fabrikaları dolduran işçilerken bugün işveren konumuna geçtiklerini belirterek, "60 yılın sonunda Türkler, dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldi." dedi.

Türkiye ve Almanya'nın geçmişten gelen o güçlü birikimlerinin, dostluklarının hatırlanması gerektiğini ifade eden Çam bu birlikteliğin bozulmasına zemin oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemesini istedi.

Serdar Çam, Almanya ile Türkiye'nin 106 yıl önce de müttefik olduğunu ve beraber savaşa girdiklerini kaydetti.

Türkiye olarak, soydaşlarının mutluluğu ve huzuru için her türlü tedbirin alınmasını talep ettiklerini kaydeden Çam, bugün bu önlemlerin alındığına şahit olduklarını anlattı.

Çam, Almanya'nın gelecek 60 yılda belki Türklerin anavatanı konumuna geleceğini dile getirerek, "Bizim için nasıl Azerbaycan ve Özbekistan ata yurdumuz ise buradaki Türkler için de Türkiye belki ata yurdu haline gelecek. İnsanımızın en önemli özelliği, bulundukları ülkelere sadakatle çalışmaları ve aidiyet hissetmeleridir. Ancak asla nerden geldiğini unutmayan güzel karaktere sahiptir." diye konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de 30 Ekim 1961 yılında başlayan yolculuğun, o zamandan bu yana birçok ülkenin ve milyonlarca insanın hayatını etkilediğini söyledi.

Bugün yaklaşık 7 milyonluk bir Türk diasporasından bahsedilebiliyorsa bunun lokomotifinin Almanya'da yaşayan birinci nesil Türkler olduğunu dile getiren Eren, "Almanya'ya gelen Türkler çok çalıştılar, çok sabrettiler ve tüm zorluklara göğüs gererek Almanya'da kalıcı olma iradesi gösterdiler. Artık tartışılmaz bir gerçek vardır ki Türk vatandaşları Almanya toplumunun vazgeçilmez ve asli bir parçasıdır." dedi.

Almanya'daki Türklerin yaşadığı sıkıntıların da farkında olduklarını belirten Eren, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Tüm bu sorunların üstesinden Avrupalı Türklerle, Almanyalı Türklerle beraber geleceğiz." dedi.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise somut ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan İşgücü Anlaşması'nın, aradan geçen 60 yılda, ekonomik boyutu aşan sosyal ve kültürel yansımalarının görüldüğünü dile getirdi.

İşgücü Anlaşması'nın her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir anlaşma olduğunu belirten Şen, şunları kaydetti:

"Türk işçilerin Almanya'dan gönderdikleri 'işçi dövizleri' Türkiye için önemli bir gelir oluşturmuş, bütçe planlarında yer almış ve sadece işçilerin akrabalarına ve yakınlarına değil, ülke geneline ekonomik fayda sağlamıştır. Bunun yanı sıra, iş gücü göçü tek yönlü bir hareket kalmamış, aksine iki ülke arasında ekonomik ve sosyal hareketlilik sağlamıştır. Almanya'da sermaye biriktirmiş, yetişmiş ve tecrübe kazanmış insanlarımız ülkemize döndüklerinde iş dünyası, ticaret, sanat, spor ve akademi ve akla gelebilecek her alanda Türkiye'ye değerli katkılarda bulunmuşlar, başarılarını ülkemizde de sürdürmüşlerdir."

Almanya'da yaşayan Türklerin sorunlarına da değinen Şen, "Şimdiye kadar Almanya'da 50'den fazla insanımız Mölln, Solingen, Hanau cinayetleri gibi ırkçı saldırılarda ve NSU terör örgütünün menfur suikastlarında hayatlarını kaybetmişlerdir. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı tehdidi, yabancı kökenlilerin Almanya'daki bir numaralı güvenlik meselesi olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Türklerin köklerini kaybetmeden kültürlerini korumalarının sağlıklı uyum açısından vazgeçilmez olduğuna işaret eden Şen, Türkçe dil eğitiminin devlet tarafından desteklenmesinin ve dini ihtiyaçların karşılanmasının önem taşıdığına dikkati çekti.

Etkinlikte ayrıca, "Memleket sevdasına 60 yıl" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı. Betin Güneş ve Türk Oda Orkestrası da müzik dinletisi sundu.

Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği
Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği
Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği
Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği
Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği

Diaspora, Almanya, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği - Son Dakika


Son Dakika

Ali Babacan'dan 23:54 Ali Babacan'dan "Soros" açıklaması: Erdoğan en az iki üç defa görüştü, birinde ben de vardım Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var 22:31 Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık 22:02 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı 18:44 Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı         
00:32
İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
22:44
Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok         
22:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek         
19:51
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde         
17:08
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi         
10:46
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 04:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Türk Diasporası'nın 60. yılı etkinliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement