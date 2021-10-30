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ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI - Son Dakika

ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI

30.10.2021 10:50

ALMANYA'ya iş gücü göçünün 60. yılında İstanbul'da özel etkinlikler düzenlenecek.

ALMANYA'ya iş gücü göçünün 60. yılında İstanbul'da özel etkinlikler düzenlenecek. 60'ıncı yıla özel kitap da hazırlandı. Kitap hakkında bilgi veren Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, "60 yılı bir kutlama olarak değil değerlendirme olarak okumak gerek. Alman tarafının yaptığı hatalar var bizim yaptığımız hatalar da var. Ben kitaba 90 sayfalık bir bölüm ile katkı sağlamaya çalıştım. Benim eğildiğim alanlardan birisi Almanya'da bulunan Türklerin siyasal durumu oldu. Alman vatandaşı olan Türkler hangi siyasi partilere yöneldi bunları anlatmaya çalıştım. Almanya'daki Türklerin siyasete bakışını tüm bunları özetlemeye çalıştım" dedi.

Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılı için İstanbul'da bir dizi etkinlik düzenlenecek. 1-5 Kasım tarihleri arasında, 5 kategoride düzenlenecek, etkinlik kapsamında; kitap tanıtımı, söyleşiler, sergiler, sinema günleri ve konserler yer alacak. 60'ıncı yıla özel kitap da hazırlandı. Kitap, alanında uzman 23 araştırmacının yazılarından oluşuyor. Etkinlik Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenecek. Konser programlarının da gerçekleşeceği etkinlikler kapsamında, 2 Kasım'da CRR'de Türk Alman Diaspora Orkestrası Önder Baloğlu konseri düzenlenecek. Diğer yandan, 1-5 Kasım'da da Beyoğlu FİTAŞ sinemasında 'Göç' konulu Türk sineması günleri düzenlenecek. 69'ıncı yıla özel yazılan kitabın ana yazarı olan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, kitap hakkında bilgi verdi. Yönetmen ve İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir de etkinliğin detaylarını anlattı.

"ALMANYA'DAKİ TÜRKLERİN SİYASİ DURUMU ÜZERİNE ÇALIŞTIM"

Kitabın ana yazarı olan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, "1961'de başlayan süreç çok kıymetli bir süreç. Biz Almanya'daki Türkler hakkında farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama Almanya'daki Türkler üzerinden dünyaya açıldık, onlar sayesinde batı toplumunun ne olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla bu bir zihniyet transferi oldu. Bizim insanlarımız oradan buraya ve buradan oraya zihniyet götürmüş oldu. Bizim yazdığımız kitap da bu süreci anlatıyor. Bu süreç önce misafirlikle başlıyor, sonra göçmenliğe dönüşüyor, ardından oranın yerlileri oluyorlar. Müthiş bir emek ve Türkiye'ye çok katkı veren bir şey. Kitapta çok değerli insan görüşlerini ifade ettiler. 60 yılı bir kutlama olarak değil değerlendirme olarak okumak gerek. Alman tarafının yaptığı hatalar var bizim yaptığımız hatalar da var. Ben kitaba 90 sayfalık bir bölüm ile katkı sağlamaya çalıştım. Benim eğildiğim alanlardan birisi Almanya'da bulunan Türklerin siyasal durumu oldu. Alman vatandaşı olan Türkler hangi siyasi partilere yöneldi bunları anlatmaya çalıştım. Almanya'daki Türklerin siyasete bakışını tüm bunları özetlemeye çalıştım" dedi.

"60 YILIN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEDİK"

Etkinlik hakkında bilgi veren Yönetmen ve İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Cumhuriyeti müşterek bir etkinlik oluşturdu. Etkinlik 5 kademeden oluşuyor. Etkinliğin 5 ayağı var bunlardan biri kitap, diğeri söyleşiler, sergiler, konserler ve sinema günlerinden oluşuyor. Biz yaklaşık bir yıldır bir kitap hazırlıyoruz. Bu kitapla birlikte etkinlik takvimi oluşmuş oldu. Bir yıldır bu kitap çalışmasıyla birlikte etkinlik oluşturuldu. Aradan 60 yıl geçmiş ve 1961 tarihinde işgücü anlaşmasının yapıldığı tarihten günümüze geçen bu anlamlı sürede biz 60 yılın fotoğrafını çekmek istedik. Biz 'anlatılan aslında bizim hikayemiz' diyerek yola çıktık. Çünkü herkesin hayatında gerek yakınlarından gerek akrabalarından bir Almanya hikayesi var. Etkinlilk üç ana mekanda yapılıyor. Asıl ana mekanımız asıl Cemal Reşit Rey Konser salonu diğeri Taksim Sanat Galerisi ve Beyoğlu Fitaş Sineması. Cemal Reşit Rey Konser salonunda 1-2-3 Kasım tarihlerinde bu etkinlikler olacak. Açılışın hemen ardından sergi, söyleşi, konserler olacak. Bu beş ayaktan bir tanesi de sinema günleri olacak. 10 adet film belirledik filmleri izlemekte ücretsiz olacak" diye konuştu.

ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI
ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI
ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI
ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI
ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI
ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI
ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI

İstanbul, Almanya, Alman, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALMANYA'YA GÖÇÜN 60. YILI - Son Dakika


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