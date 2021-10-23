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Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

23.10.2021 11:07
Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

Tokat'ta son dönemde etkili olan kuraklık sonucu Almus Baraj Gölü'nün su seviyesinin azalmasıyla, yıllar önce su altında kalan Kadıköprü köyündeki yapıların bazı kalıntıları yeniden ortaya çıktı.

Tokat'ta son dönemde etkili olan kuraklık sonucu Almus Baraj Gölü'nün su seviyesinin azalmasıyla, yıllar önce su altında kalan Kadıköprü köyündeki yapıların bazı kalıntıları yeniden ortaya çıktı.

Almus Barajı'nın yapımı sırasında 1966'da göl havzasında kalacağı için Kadıköprü'nün tüm arazisi istimlak edilerek kamulaştırıldı, köy sakinleri de başka yerlere taşındı.

Barajda su tutulmaya başlanmasıyla köy sular altında kaldı.

Son dönemde etkili olan kuraklık sonucu baraj gölünde su seviyesinin azalmasıyla, Kadıköprü köyündeki yapıların kalıntıları ve mezarlık olarak kullanılan alan gün yüzüne çıktı.

Köyünü 21 yaşında terk etmek zorunda kalan 76 yaşındaki Recep Eker, suların çekildiği alanı gezerek kalıntıları inceledi.

Eker, AA muhabirine, 55 yıl önce köyünden ailesiyle taşınarak Almus ilçe merkezine yerleştiklerini söyledi.

Baraj yapımı nedeniyle köylerinin istimlak edildiğini belirten Eker, "Köyümüz dağıldı. Şimdi de suların çekilmesiyle köyümüzü görelim dedik ama köyümüz tamamen tahrip olmuş. Suların vurmasıyla köyümüzde taşlardan başka bir şey kalmadı." dedi.

Köyden göçerken genç olduğunu dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Şimdi yaşlandım ama köyümüzün yeri de tamamen yaşlanmış. Köyümüz tamamen harap olmuş. İçim kan ağlıyor köyümü bu durumda gördüğümde ama yapacak bir şey yok artık. Köyümü göreceğimi düşünmüyordum. Çünkü suyun bu kadar aşağıya ineceğini, köyümüzün ortaya çıkacağını tahmin etmiyordum. Çok duygulandım. Gençliğim burada geçti. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

Eker, 100 haneli köylerinin yaklaşık 500 nüfusu bulunduğunu anlatarak, "Kocaman bir köydü. Bu yaşıma kadar böyle kuraklık görmedim. Mezarlık da ortaya çıkmış. Burada amcam ve dayılarımın mezarı var. Ruhlarına birer Fatiha okudum." diye konuştu.

Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı
Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı
Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı
Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

İstimlak, Tokat, Baraj, Almus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almus Baraj Gölü çekilince 55 yıl önce su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika


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