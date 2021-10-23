Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesinin anlatılacağı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi, 8 Kasım'da yayımlanmaya başlanacak.
İlk sezonda "Uyanış: Büyük Selçuklu" ismiyle Selçuklu İmparatorluğu'nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan'ın hayatının konu alınacağı dizinin ilk bölümü, 8 Kasım saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.
TRT'nin dev projesinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün de arasında bulunduğu isimler yer alacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi belli oldu - Son Dakika