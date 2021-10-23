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"Alparslan: Büyük Selçuklu"nun yayın tarihi belli oldu - Son Dakika

"Alparslan: Büyük Selçuklu"nun yayın tarihi belli oldu

23.10.2021 12:14

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesinin anlatılacağı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi, 8 Kasım'da yayımlanmaya başlanacak.

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesinin anlatılacağı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi, 8 Kasım'da yayımlanmaya başlanacak.

İlk sezonda "Uyanış: Büyük Selçuklu" ismiyle Selçuklu İmparatorluğu'nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan'ın hayatının konu alınacağı dizinin ilk bölümü, 8 Kasım saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

TRT'nin dev projesinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün de arasında bulunduğu isimler yer alacak.

Sultan Alparslan, Selçuklu, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi belli oldu - Son Dakika


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