Alpu ilçesi Gökçekaya Mahallesi'nde kaptaj çalışmaları ile yeni kaynak suyuna ulaşıldı - Son Dakika

Kısa sürede kullanıma uygun suya ulaşan ekipler mevcut içme ve kullanma suyu hattına bağlantıları sağlayarak mahalleye verilen su miktarını da arttırdı.
Gökçekaya Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kavak, mahallenin su sorununun çözüldüğünü belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ çalışanlarına mahalle sakinleri adına teşekkür etti.
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