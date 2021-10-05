Alpullu Şeker Fabrikası'nın sezon açılışı yapıldı - Son Dakika

Alpullu Şeker Fabrikası'na önem verdiklerini ifade eden Bilgin, bereketli bir yıl olmasını diledi.

Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir