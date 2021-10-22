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Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli - Son Dakika

Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli

22.10.2021 10:45

? ABD'nin New York eyaletinde bulunan ve kalp başta olmak üzere organ nakli konusunda uzman New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi, bugün, domuzdan insana başarıyla nakledilen bilimsel çalışma konusunda basın toplantısı düzenledi.

? ABD'nin New York eyaletinde bulunan ve kalp başta olmak üzere organ nakli konusunda uzman New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi, bugün, domuzdan insana başarıyla nakledilen bilimsel çalışma konusunda basın toplantısı düzenledi. Çalışmanın başında bulunan ve kendisi de daha önce kalp nakli ameliyatı olan öğretim üyesi Dr. Robert Montgomery yaptığı açıklamada, birinin yaşaması için birinin ölmesi gerektiği mevcut paradigmaya son vermek istediklerini ifade etti.

Domuzdan elde edilen böbreğin 54 saat boyunca, beyin ölümü gerçekleşmiş ve vücudunu bilime bağışlayan bir kadın hastada başarıyla test ettiklerini belirten Dr. Montgomery; amaçlarının yaşamı tehdit eden hastalıklarda insanlar için alternatif bir organ kaynağı yaratmak olduğunu ifade etti.

OPERASYON İKİ SAAT SÜRDÜ

Ksenotransplantasyon (dokuların veya organların bir türden başka bir türe nakledilmesi) olarak bilinen ameliyat, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Manhattan'daki NYU Langone kampüsünde gerçekleştirildi. Dr. Robert Montgomery, iki saatlik operasyon sırasında bir cerrahi ekibi yönetti. Böbrek, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan elde edildi ve yeni böbreğin işlevi ile vücut tarafından kabulü incelenirken, ailenin rızasıyla solunum cihazında tutulan beyin ölümü gerçekleşmiş bir donöre nakledildi.

İnsan vücuduna uyum sağlaması için domuzdaki alfa-gal olarak bilinen glikanı değiştiren bilim insanları, bu genetik değiştirilmesine ek olarak bağışıklık sistemini 'Eğitmekten' sorumlu olan domuzun timus bezini, domuz böbreğine karşı vücudun yeni bağışıklık tepkilerini engellemek için böbrekle birlikte nakletti.

İDRAR ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Nakil ameliyatı sırasında domuz böbreği, üst bacaktaki kan damarlarına bağlandı ve 54 saatlik çalışma süresi boyunca gözlem ve böbrek dokusu örneklemesi için koruyucu bir kalkanla kaplandı. Bu süre zarfında düzgün çalışan bir böbreğin temel göstergeleri olan idrar üretimi ve kreatinin seviyelerinin normal olduğu belirtilerek bu durumun bir insan böbrek naklinde görülene eşdeğer olduğu ifade edildi. Gözlem süresi boyunca, nakil edilen domuz böbreğinde veya donörün vücudunda hiçbir reddetme belirtisi tespit edilmedi.

Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli
Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli
Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli
Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli - Son Dakika
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