Üye Girişi
Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - Son Dakika

Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar

12.10.2021 10:40

Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde.

Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar

Uludağ'ın derelerinden altın topluyorlar

BURSA - Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor. Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor. Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor. Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor. Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.

6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın, "Altın avcısıyım Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin. Biz 6 yıllık tecrübemizle nerelerden çıktığını tespit edebiliyoruz. Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz. Bu işi hobi olarak devam ettiriyoruz. Ben başka bir işte çalışıyorum hafta sonları 2 gün tatilim var, onu da altın arayarak değerlendiriyorum. Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım" dedi.

Altın bulmada işleri kolaylaştıran toprak eleme makine üreticisi Erhan Cem Öztürk, "Biz altın arayanların işini kolaylaştırıyoruz. Makine imalatı yapıyoruz. Bu makine sayesinde de insanlar çok daha rahat şekilde çalışabiliyor. Altın doğada vahşi olarak var. Herkes el yordamıyla çıkartıyor. Bizim makine bu işi kolaylaştırıyor. Bize sorulan çok fazla soru var. Bu işin kanuni olup olmadığını soruyorlar. Maden arama ruhsatlı alanlarda altın aramak mevzuata aykırı, onun dışında doğadaki bütün derelerde altın aramanın bir sakıncası yok. Dünya üzerinde altınının büyük oranı bu şekilde vahşi olarak doğada bulunuyor. Vahşi altın madenlerdekinden çok daha fazla" şeklinde konuştu.

Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar
Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar
Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar
Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar

Türkiye, Uludağ, Maden, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti, 10:41 AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı 10:35 Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi 10:28 Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış 10:16 Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti 10:03 TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi 09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi
Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı 09:08 Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi 08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Son Dakika Haberleri
10:41 AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır
10:35 Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı
10:27 Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi
10:24 Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın
10:16 Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış
10:14 Zeytin ağaçları yüzünden kardeşini öldüren zanlı duruşmada: Pişmanım, keşke ben ölseydim
10:03 TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti
10:02 Saniye saniye kameralara yansıdı! Taksim'de yol kavgasında 1 kişi vuruldu
09:54 Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor
09:39 Sabah saatlerinde üzücü olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş çarpan otobüs sonucu hayatını kaybetti
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Mars'ta dünyayı heyecanlandıran keşif! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler bulundu Mars'ta dünyayı heyecanlandıran keşif! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler bulundu         
10:40
Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık         
10:28
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Zeytin ağaçları yüzünden kardeşini öldüren zanlı duruşmada: Pişmanım, keşke ben ölseydim Zeytin ağaçları yüzünden kardeşini öldüren zanlı duruşmada: Pişmanım, keşke ben ölseydim         
10:14
Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor         
09:55
Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu         
09:09
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak         
07:26
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 10:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Altın avcıları Uludağ'ın eteklerinde...Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement