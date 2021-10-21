Altınlarını bozdurup parasını dolandırıcıların hesabına gönderdi - Son Dakika

Bursa'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin 145 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşı telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle altın ve paralarını kendilerine vermesini istedi.

Parasının daha sonra iade edileceği yalanına inanan telefondaki kişi, evdeki altınlarını bozdurarak 145 bin lirayı zanlının verdiği banka hesabına aktardı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlılara ait İstanbul ve Kocaeli'deki adreslere operasyon düzenleyen polis, M.S, Ö.T. H.K. ve S.N'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 40 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.