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Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti - Son Dakika

Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti

22.10.2021 12:25
Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti

OSMANİYE'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, 21 Ekim'de Amanoslar bölgesinde 'ara, bul, yok et' taktiği ile 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu düzenledi. Erzak köpeği 'Org'un da kullanıldığı operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 1 benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.


Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti
Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti

Jeneratör, Amanoslar, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti - Son Dakika


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