Amasya'da askeri bando takımından "Büyük Zafer" konseri - Son Dakika

Amasya'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Komutanlığı Askeri Bandosu tarafından konser verildi.

Yavuz Selim Meydanı'nda konser veren bando, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirirken, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının, istiklal mücadelesinde milletin güç ve umudunu artırdığını, uluslararası alanda Meclisin itibarını yükselttiğini, Kurtuluş Savaşı'nda nihai zafere giden yolu açtığını söyledi.

Bu muharebede sergilenen birlik, beraberlik, azim ve kahramanlığın bugün de millete rehberlik ettiğini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Sakarya Zaferi aynı zamanda bugün hala nerede olursa olsun varlığımızı hazmedemeyip boş hevesler peşinde koşanların akıbetlerinin yine hüsran olacağının bir nişanesidir. Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz milli mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her koşulda koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterecektir. Geçmişimizden aldığımız güçle, bugün de devletimizi ilelebet yaşatmak ve yeni nesillere daha güzel yarınlar bırakmak için, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Yaklaşık bir saat süren konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.