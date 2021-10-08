Amasya'da bunalıma giren adam köprüden, Yeşilırmak'a böyle atladı
AMASYA - Amasya'da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren adam köprüden Yeşilırmak'a atladı. Atlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yaşayan Tayfun Ş. ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girerek Künç Köprü'nün üstünden Yeşilırmak'a atladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen düşmesi sonrası ayağa kalkıp beline kadar gelen suda yürümeye başlayan evli ve 2 çocuk babası adam yaklaşık bir saat boyunca ırmağın içinde gezindi.
Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yakınlarının ve ekiplerin çabaları sonucu ikna edilerek sudan çıkartılan 39 yaşındaki Tayfun Ş. ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Amasya'da bunalıma giren adam köprüden, Yeşilırmak'a böyle atladı - Son Dakika