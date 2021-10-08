Amasya'da bunalıma giren adam köprüden, Yeşilırmak'a böyle atladı - Son Dakika

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Elektriğe ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Amasya'da bunalıma giren adam köprüden, Yeşilırmak'a böyle atladı

AMASYA - Amasya'da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren adam köprüden Yeşilırmak'a atladı. Atlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yaşayan Tayfun Ş. ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girerek Künç Köprü'nün üstünden Yeşilırmak'a atladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen düşmesi sonrası ayağa kalkıp beline kadar gelen suda yürümeye başlayan evli ve 2 çocuk babası adam yaklaşık bir saat boyunca ırmağın içinde gezindi.

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yakınlarının ve ekiplerin çabaları sonucu ikna edilerek sudan çıkartılan 39 yaşındaki Tayfun Ş. ambulansla hastaneye götürüldü.