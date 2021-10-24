Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan Pınar, Samed ve Elisa Turgut yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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