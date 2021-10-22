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Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı - Son Dakika

Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı

22.10.2021 12:02
Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı

Amasya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı kameralara yansıdı.

Amasya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı kameralara yansıdı.

Sürüler halindeki sığırcık kuşları, Amasya semalarında görsel bir şölene imza attı. Taşova ilçesinde ortaya çıkan kalabalık sürü büyük bir ahenk içinde, bir o yana bir bu yana uçuştu. Onlarca kuşun yer aldığı grupların karşılaşmaları sırasında ise birbirlerine çarpmadan yön değiştirmeleri dikkat çekti.

Ender yaşanan doğa olayını kaçırmak istemeyenler, balkonlarından şovu izleyip, cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına aldı.

(Serdoğan Sıvacı-İHA)

Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı
Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı
Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı

Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da sığırcık kuşlarının dansı - Son Dakika
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