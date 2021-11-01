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AMASYA'DA TRAFİK OKULUNDA EĞİTİM - Son Dakika

AMASYA'DA TRAFİK OKULUNDA EĞİTİM

01.11.2021 12:45
AMASYA'DA TRAFİK OKULUNDA EĞİTİM

AMASYA Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü sınırları içinde oluşturulan 5 bin metrekarelik trafik okulu, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

AMASYA Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü sınırları içinde oluşturulan 5 bin metrekarelik trafik okulu, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Alanda bulunan emniyet kemeri similasyon aracına binen Berra Gök (14) araçtan indikten sonra, 'Herkes emniyet kemerini takmalı, kesinlikle çok korkutucu şeyler olabilir' dedi.

Valilik koordinesinde gerçekleştirilen projeye Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Emniyetin bahçesine kurulan alanda, trafik polisleri öğrencilere eğitim vermeye başladı. 5 kilometre hızla takla atan similasyon aracına emniyet kemeri takılı olmadan binen ortaokul öğrencisi Berra Gök, korku ve panik yaşadı. Nefes nefese yaşadığı anları anlatan Gök, tüm vatandaşları emniyet kemeri konusunda dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

'AFAD, 112 VE İTFAİYE GİBİ EĞİTİMLER DE VERİLİYOR'

Vali Mustafa Masatlı, Dünyada ve ülkemizde en önemli konulardan biri trafik güvenliğidir. ve tabi trafik güvenliğinin öneminden kaynaklı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her kademesi bir takım tedbirler alıyor. Son yıllarda bölünmüş yolların yapılması, otoyolların, viyadük ve köprülerin yapılması trafik kazalarını büyük oranda önlüyor. Ama ne yazıkki zaman zaman gerek can kaybı gerek mal kaybı doğuran kazalar oluyor. Bizlerde bütün bunları dikkate alarak Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın içinde çocuklar için eğitim ve donatı merkezi hazırladık. Buradaki amacımız, okullarda trafikle alakalı verilen teorik eğitimi pratiğe dönüştürmek. Burada her yaş grubundan çocuklarımız için eğitim veriyoruz. 13 Eylül itibariyle de buna başlamış olduk. Öğrencilerin trafikle alakalı karşılaşabileceği tüm hususlarla alakalı bir pratik elde etmelerini hedefledik. Ayrıca AFAD, 112, itfaiye gibi alanlarla alakalı da eğitimler veriyoruz. Bir aracın takla attığında emniyet kemeri takılmadığında ne tür sonuçlar doğurabileceği üzerine de similasyonlu bir eğitim alanımız var şeklinde konuştu.

'KORKUNÇ BİR DENEYİM'

Similasyon aracından indikten sonra yaşadıklarını anlatan Gök, Biz zaten ailemle beraber emniyet kemerine her zaman dikkat ediyoruz. Ama bu eğitimle daha iyi anlamış oldum. Çok korkunçtu. Arabanın içinde yer değiştirdim. Herkes kemerini taksın. Çok korkunçtu dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA TRAFİK OKULUNDA EĞİTİM - Son Dakika


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