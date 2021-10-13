Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, kentin gelişimi için muhtarlarla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halkın talep ve önerilerini ön planda tutan, vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerine önem veren bir yönetim modeli olduğunu dile getiren Masatlı, muhtarların da halk ile devlet arasında bağ kurduğunu belirtti.

Muhtarların iradesine, görüş ve önerilerine değer veren bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Masatlı, "İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla ihtiyaç duyulduğunda muhtarlarımızla bir araya gelerek, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yapmış oldukları çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu muhtarlarımızın ihtiyaç duyduğu hususlarla ilgili toplantılar yapıyoruz. Muhtarlar bulundukları köy ve mahallelerde devleti temsil etmektedirler. Görüş ve önerilerine her zaman açığız." diye konuştu.

İl genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Masatlı, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren tarımsal sulamada yaptığımız analizler neticesinde yol haritamızı belirlemiştik. Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kattan fazla artırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bunların yanı sıra OSB'lerdeki genişleme çalışmalarımız da son aşamaya gelmiştir. Ayrıca ilimizin marka değeri ve turizmine önemli katkıları olan ve hali hazırda 4 olan coğrafi işaretlerimize Amasya çöreği ile baklalı dolmayı eklediğimizi bilmenizi isterim. Kasım ayında ise coğrafi işaretli ürün sayımızı 8'e çıkarıyoruz. İl Özel İdaremizin çalışma programı da yol, içme suyu ve altyapı projelerinde belirlediğimiz takvim doğrultusunda devam etmektedir."

Salgın sürecinde okulların açılması ve sosyal hareketlilik sebebiyle vaka artışları yaşandığını dile getiren Masatlı, muhtarlardan köy ve mahallelerindeki vatandaşları aşılarını yaptırmaları konusunda bilgilendirmelerini ve teşvik etmelerini istedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, İl Genel Meclisi Üyeleri, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.