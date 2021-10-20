Üye Girişi
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, İstanbul sokaklarında en iyi kareyi yakalamak için yarışacak - Son Dakika

Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, İstanbul sokaklarında en iyi kareyi yakalamak için yarışacak

20.10.2021 12:08
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, İstanbul sokaklarında en iyi kareyi yakalamak için yarışacak

Tarihi kentin güzellikleri, fotoğraf makinesi veya akıllı telefonla objektiflere yansıyacak. Sokak fotoğrafçılığının Türkiye'deki en önemli organizasyonu olan PhotoMaraton, bu yıl İBB'nin desteğiyle gerçekleştirilecek.

"PhotoMaraton 4. Fotoğraf Şenliği", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın desteği ile 6 Kasım 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen etkinlikte, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunları analog, dijital ya da cep telefonlarından en iyi kareyi yakalamak için yarışacak. Başvuruların photomaraton.com adresinden devam ettiği yarışmanın basın toplantısı 21 Ekimsaat 11.00'de düzenlenecek.

9 TEMA 9 SAAT 9 KARE

İstanbul'un kozmopolit yapısı, büyülü atmosferi, tarihi ve gizemli sokaklarının keşfedileceği yarışma, fotoğrafa gönül veren her yaştan katılımcıya açık olacak. Objektiflerini 6 Kasım sabahı Sirkeci- Beyazıt- Tünel- Beyoğlu üçgenine çevirecek olan katılımcılar; 9 saatte, 9 farklı temada, 9 fotoğraf çekecek. En iyi kareyi çeken 16 kişi ödüllendirilecek.

2021 JÜRİ ÜYELERİ

Bu yılki PhotoMaraton jürisi 2021 yılında birbirinden deneyimli isimlerden oluşuyor. İbrahim Zaman, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Eyüp Coşkun, Gülay Doğan, Mesude Bülbül, Serhat Gökçaylar, Nevzat Yıldıran, Ali Öz ve Nihal Gündüz 2021'de jüri olarak görev alacak.

Çekilecek fotoğrafların temalarını açıklayan tema belirleyicileri arasında; Bünyamin Aygün, Cenk Mirat Pekcanattı, Emirkan Cörüt, Mehmet Turgut, Onur Çam, Oya Akkul, Ömer Serkan Bakır, Tuğba Kırallı, Ada Yıldırım, Fatih Berat Örer, Mustafa Yılmaz, Şenay Akkurt, Şahin Balkaya, Gülşen Gürses, Timur Akkurt ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da yer alıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, İstanbul sokaklarında en iyi kareyi yakalamak için yarışacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı 12:06 Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu 12:04 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu 12:01 ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor 11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Masaya vurarak, 11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar 11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım 11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı 10:10 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı

Son Dakika Haberleri
12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
12:00 Hastaneye yatmayı istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı
11:50 Adana'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor
11:46 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
11:44 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları
11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı
11:28 Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık "Kedi"         
12:10
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Hastaneye yatmayı istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı Hastaneye yatmayı istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı         
12:00
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü         
11:47
Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı         
11:29
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 12:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, İstanbul sokaklarında en iyi kareyi yakalamak için yarışacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement