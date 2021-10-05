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Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

05.10.2021 10:41
Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 7 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen ambulans ile otomobil Solhan- Muş kara yolunun Masala mevkisinde çarpıştı.

Çarpışma sonucu ambulans şarampole devrildi.

Kazada araçlarda bulunan 1'i 2 aylık bebek, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan ve Bingöl Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Durumu ağır olan bebek hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ambulans, Bingöl, Solhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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