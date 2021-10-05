Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakaları ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen ambulans ile otomobil Solhan- Muş kara yolunun Masala mevkisinde çarpıştı.
Çarpışma sonucu ambulans şarampole devrildi.
Kazada araçlarda bulunan 1'i 2 aylık bebek, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan ve Bingöl Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Durumu ağır olan bebek hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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