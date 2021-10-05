Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı - Son Dakika

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobille çarpışan ambulans şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Bingöl- Solhan D-300 karayolu Masala mevkisinde bugün saat 08.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen ambulans ile otomobil çarpıştı. Boş olduğu belirtilen ambulans, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.