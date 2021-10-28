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Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor - Son Dakika

Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor

28.10.2021 09:38

Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor Amerika'nın Los Angeles eyaletinin California şehrinden motoru ile yola çıkıp dünyayı gezen dövme sanatçısı 36 yaşındaki Daniel Lins, Marmaris'i çok sevdiğini belirtti.

Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor

MUĞLA - Amerika'nın Los Angeles eyaletinin California şehrinden motoru ile yola çıkıp dünyayı gezen dövme sanatçısı 36 yaşındaki Daniel Lins, Marmaris'i çok sevdiğini belirtti.

Üç yaşından bu yana motor tutkusu olduğunu belirten Daniel Lins, "Kendimi bildim bileli motor merakım vardı, kendi paramı kazandığımda ilk işim bir yerlere uçmak oldu. Gittiğim yerlerde motorla gezenleri görünce 'ben de almalıyım' dedim. Amerika'ya döndüğümde kendime bir motor aldım ve yaklaşık 10 yıldır motor ile 108 ülke gezdim" dedi.

Marmaris Atatürk Meydanına yol arkadaşı motoru ile gelen gezginin takipçileri de kendisine ilgi gösterdi. Ukraynalı bir çift, motor ile gezmek istediklerini ve nasıl bir yol izleyeceklerini Daniel'e sorarak bilgi aldı.

"4 yıldır sadece motorla seyahat ediyorum"

Daniel Lins, "Marmaris'e daha önceden tanıdığım birkaç motorcu arkadaşım ile buluşmaya geldim buraların çok güzel olduğunu ve fotoğraf çekebileceğim yerler olduğunu söylediler. Gerçekten bayıldım harika bir yer" dedi.

108 ülkeyi motor ile gezen Amerikalı Daniel, "Bazı yerlere motorumu kendi yaptığım özel bir koruyucu kargo ile yolluyorum. Kendim uçakla gidip, motorumu teslim alıyorum. Bazı yerlere deniz yolu ile gidiyorum, ama son 5 yıl önce karşılaştığım bir grup motorcu sayesinde artık 4 yıldır sadece motorla seyahat ediyorum" şeklinde konuştu.

"Seyahatlerden korkmuyorum"

Seyahatlerinde korkmadığını belirten gezgin Lins, "Her zaman tek başıma yola çıkıyorum ama bazen motor grupları ile karşılaşıyorum rotamızın uygunluğuna göre birlikte yol alıyoruz, sonra onlar varacakları yere ulaştıklarında onlardan ayrılıp tekrar yalnız devam ediyorum" dedi.

"Dil konusunda zorluk yaşıyorum"

Yolculuklarında başına hiç kötü bir olayın gelmediğini söyleyen Lins, "Sadece bazen dil konusunda zorluk yaşıyorum. Bir kere Meksika'da bir dağın kenarında park etmiş araçlar ve yüzlerce insan vardı, insanlar bana bakmaya başladılar ve arabalarına binip hareket ettiler o an korkmuştum. Sonra anladım ki aslında bana değil orada yapılan bir geçit törenine bakıyorlarmış. Ben de bana bakıp kaçtıklarını düşünmüştüm. Aslında gayet arkadaş canlısı insanlarmış sonra anladım ama" şeklinde anlattı.

Motorunun arkasına ve yanına astığı kutularda özel eşyaları ile kamp yapmak için kullandığını ekipmanları olan Daniel Lins, "Genellikle doğada kamp yapıyorum, bazen kamp alanlarında bazen de otellerde kalıyorum, genelde her yerde rahat ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'ye üçüncü gelişi olduğunu söyleyen Lins, 10 yıl önce sadece İstanbul'a geldiğini, sonraki gelişinde Ege kıyılarını gezdiğini ve bu gelişinde de Türkiye'de görmediği yerleri göreceğini sonra da vize alabilirse Suriye üzerinden Dubai'ye gideceğini belirtti.

Türk yemeklerinden en çok İskender kebabı ve tas kebabını sevdiğini söyleyen Amerikalı gezgin; Marmaris'ten Salda Gölü'ne, sonra da Antalya'yı görmek üzere motoru ile yola çıktı.

Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor
Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor
Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor
Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Marmaris, Dövme, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Amerikalı dövme sanatçısı motoru ile dünyayı geziyor - Son Dakika


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