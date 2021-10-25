AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'daki Amida Höyük'te sürdürülen kazıda 3 farklı katmanda yangın izine rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, kazı çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Yanık tabakaları milattan önce 6500 ile 5500 yılları arasındaki tarihtedir" dedi. Merkez Sur ilçesinde Hurri- Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te sürdürülen kazıda 3 farklı katmanda yangın izine rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, kazı çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, kazı çalışmalarının genel olarak höyükle surlar arasındaki alanda sürdürüldüğünü belirterek, höyüğün eteklerinde devam eden çalışmalarda iki 'açma' oluşturduklarını belirtti. Yıldız, buralarda herhangi bir kültür tabakasının olup olmadığını tespit etmeyi amaçladıklarını, açmalardan özellikle yoğun yanık tabakasının geldiğini belirlediklerini söyleyerek, 'Şimdiye kadar 3 farklı katmanda yanık tabakası ortaya çıktı. Geç Neolitik ve Kalkolitik döneme ait olan bu tabakalarda şehrin 3 kez yandığını görüyoruz. Bu yanık tabakaları milattan önce 6500 ile 5500 yılları arasındaki tarihtedir. Günümüzden yaklaşık 8 bin 500 ile 7 bin 500 yıl öncesine ait. Bu tabakalar için şimdilik tahmini bir tarih veriyoruz" diye konuştu.

'NUMUNELER TÜBİTAK'A GÖNDERİLECEK'

Ortaya çıkarılan tabakalardan numunelerin alındığını kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Numuneler, karbon analizlerinin yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilecek. TÜBİTAK'taki analizler çıktıktan sonra o dönem şehrin hangi tarihlerde yandığı netleşecek. Muhtemelen şehri almaya çalışan düşmanlar şehri aldıktan sonra da ateşe verdiler. Biz bunu tarihin birçok döneminde görüyoruz. Şehir peki neden yakıldı? Düşmanlar şehri almaya çalışırken çok kayıp verdikleri zaman, şehri zorla ele geçirdikleri zaman o şehri cezalandırmak amacıyla yaktıklarını görüyoruz. Özellikle İslam tarihinde Moğolların yaktığı şehirler çok meşhurdur. İlk çağlarda da şehirlerin yandığını Amida Höyük kazılarındaki katmanlarda görüyoruz. Yanıkların analizi çıktıktan sonra Amida Höyük'ün tarihlendirilmesinde bize büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu yanık tabakalarının milattan önce hangi yıllara ait olduğu netleşmiş olacak. Böylece Amida Höyük'ün yerleşim tarihi daha da somut delillere oturmuş olacak."

HALAF DÖNEMİNE AİT EV PLANI

Kazı çalışmalarında Halaf döneme ait ev planının ortaya çıktığını anlatan Yıldız, "Halaf dönemine ait o günkü ev mimarisinin özelliklerini yansıtan bir evin planı ortaya çıktı. Daire planlı evlere Tholos, onun önündeki dikdörtgen mekana da Doromos diyoruz. Tabi bu çıkan Tholos yapısı dönemin sivil mimarisine örnek olması açısından önem arz ediyor. Dönemin sivil mimarisi hakkında bize bilgi vermesi bakımından önemli. Genel itibarıyla baktığımız zaman milattan önce 6100 ile 5500 yılları arasında Halaf dönemi dediğimiz dönemde bu tür evlerin kullanıldığını görüyoruz" dedi.