Üye Girişi
AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI - Son Dakika

AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI

25.10.2021 12:12

DİYARBAKIR'daki Amida Höyük'te sürdürülen kazıda 3 farklı katmanda yangın izine rastlandı.

DİYARBAKIR'daki Amida Höyük'te sürdürülen kazıda 3 farklı katmanda yangın izine rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, kazı çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Yanık tabakaları milattan önce 6500 ile 5500 yılları arasındaki tarihtedir" dedi. Merkez Sur ilçesinde Hurri- Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te sürdürülen kazıda 3 farklı katmanda yangın izine rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, kazı çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, kazı çalışmalarının genel olarak höyükle surlar arasındaki alanda sürdürüldüğünü belirterek, höyüğün eteklerinde devam eden çalışmalarda iki 'açma' oluşturduklarını belirtti. Yıldız, buralarda herhangi bir kültür tabakasının olup olmadığını tespit etmeyi amaçladıklarını, açmalardan özellikle yoğun yanık tabakasının geldiğini belirlediklerini söyleyerek, 'Şimdiye kadar 3 farklı katmanda yanık tabakası ortaya çıktı. Geç Neolitik ve Kalkolitik döneme ait olan bu tabakalarda şehrin 3 kez yandığını görüyoruz. Bu yanık tabakaları milattan önce 6500 ile 5500 yılları arasındaki tarihtedir. Günümüzden yaklaşık 8 bin 500 ile 7 bin 500 yıl öncesine ait. Bu tabakalar için şimdilik tahmini bir tarih veriyoruz" diye konuştu.

'NUMUNELER TÜBİTAK'A GÖNDERİLECEK'

Ortaya çıkarılan tabakalardan numunelerin alındığını kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Numuneler, karbon analizlerinin yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilecek. TÜBİTAK'taki analizler çıktıktan sonra o dönem şehrin hangi tarihlerde yandığı netleşecek. Muhtemelen şehri almaya çalışan düşmanlar şehri aldıktan sonra da ateşe verdiler. Biz bunu tarihin birçok döneminde görüyoruz. Şehir peki neden yakıldı? Düşmanlar şehri almaya çalışırken çok kayıp verdikleri zaman, şehri zorla ele geçirdikleri zaman o şehri cezalandırmak amacıyla yaktıklarını görüyoruz. Özellikle İslam tarihinde Moğolların yaktığı şehirler çok meşhurdur. İlk çağlarda da şehirlerin yandığını Amida Höyük kazılarındaki katmanlarda görüyoruz. Yanıkların analizi çıktıktan sonra Amida Höyük'ün tarihlendirilmesinde bize büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu yanık tabakalarının milattan önce hangi yıllara ait olduğu netleşmiş olacak. Böylece Amida Höyük'ün yerleşim tarihi daha da somut delillere oturmuş olacak."

HALAF DÖNEMİNE AİT EV PLANI

Kazı çalışmalarında Halaf döneme ait ev planının ortaya çıktığını anlatan Yıldız, "Halaf dönemine ait o günkü ev mimarisinin özelliklerini yansıtan bir evin planı ortaya çıktı. Daire planlı evlere Tholos, onun önündeki dikdörtgen mekana da Doromos diyoruz. Tabi bu çıkan Tholos yapısı dönemin sivil mimarisine örnek olması açısından önem arz ediyor. Dönemin sivil mimarisi hakkında bize bilgi vermesi bakımından önemli. Genel itibarıyla baktığımız zaman milattan önce 6100 ile 5500 yılları arasında Halaf dönemi dediğimiz dönemde bu tür evlerin kullanıldığını görüyoruz" dedi.

AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI
AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI
AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI
AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI

Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Turizm, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadıköy'de futbolcular da taraftara rest çekti! İşte Ali Koç'un 12:12 Kadıköy'de futbolcular da taraftara rest çekti! İşte Ali Koç'un "Gereksiz hareket" dediği olay İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri 12:10 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu 11:57 Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu 11:55 Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu 11:25 Eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek 11:02 Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı 10:50 Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı

Son Dakika Haberleri
12:11 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:59 Madde bağımlısı genç, anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:54 Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu
11:43 Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı
11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
Bilim adamları Bilim adamları "acil kodla" evden çağrıldı! Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler kısalıyor         
12:13
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi         
12:11
NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor         
12:09
Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı         
11:56
Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı         
11:44
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak         
10:43
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 12:27:08. #1.13#
SON DAKİKA: AMİDA HÖYÜK'TE YANIK TABAKALARI ORTAYA ÇIKARILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement