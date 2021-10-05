Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde hafif ticari aracın yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 16 FN 688 plakalı hafif ticari araç, İstanbul istikameti Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevkisinde bariyerleri aşarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ö.H. ve M.A, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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