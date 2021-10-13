Anadolu Yıldızı-2021'in deniz safhası sona erdi - Son Dakika

Anadolu Yıldızı-2021'in deniz safhası sona erdi

Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın deniz safhası, yapılan selamlama geçişiyle son buldu.

Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın deniz safhası, yapılan selamlama geçişiyle son buldu. Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk safhası sona erdi. Tatbikatın ilk günü, Ege Denizi'nin uluslararası sularında yapılan faaliyetlerle son buldu. İcra edilen senaryo gereği arama kurtarma operasyonlarının ardından faaliyete katılan tüm unsurlar selamlama geçişi yaptı. Tatbikatın yarınki safhasında ise Menemen Dumanlı Dağında senaryo gereği kaybolan dağcılar için arama kurtarma operasyonu düzenlenecek. - İZMİR

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