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Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu - Son Dakika

Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu

14.10.2021 11:06

Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, kara safhasının da tamamlanmasıyla sona erdi.

Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu

İZMİR - Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, kara safhasının da tamamlanmasıyla sona erdi. Tatbikatın kara safhasında, senaryo gereği dağda mahsur kalan dağcılar helikopterler aracılığıyla kurtarıldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından arama kurtarma unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmının ardından bugün de kara safhası icra edildi. Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın İzmir Menemen Dumanlı Dağında gerçekleştirilen safhasında, Kara Kuvvetlerinden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden 1 arama kurtarma helikopteri ve 1 arama kurtarma uçağı, Jandarma Genel Komutanlığından 1 Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi ve 1 helikopter görev aldı.

Senaryo gereği, Jandarma ihbar hattına Dumanlı Dağı mevkiinde 6 dağcının kaybolduğu, grubun ikiye ayrıldığı ve birbirlerine ulaşamadıkları bilgisi geldi. İhbar üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, karadan arama kurtarma harekatı başlatıldı. Acil Konum Belirleme Sistemiyle dağcıların yaklaşık koordinatları belirlendi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle 1 jandarma arama kurtarma helikopteri ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi görevlendirildi.

Dağcıların kamp alanına ulaşan ekipler, dağcıların kamp alanında olmadığını belirledi. Bunun üzerine Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden arama kurtarma yardım talebinde bulunuldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile koordine sağlanarak arama kurtarma harekatı başlatıldı.

Dağcılık timi, yaralı 2 kazazedeye ulaştı. Havai hatla daha uygun bir bölgeye getirilen dağcılar helikopterle tahliye edildi. Karadan hastaneye intikalin mümkün olmadığı yerlerdeki 4 dağcı da helikoptere alınarak hastaneye götürüldü.

Operasyon başarılı

Senaryo faaliyetlerinin icra edilmesinin ardından konuşan Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, "Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurları ile İçişleri Bakanlığı arama kurtarma unsurlarının katıldığı ve uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sisteminin kullanıldığı tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma unsurları gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde, Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada, zorlu hava şartlarında, gece ve gündüz, 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır ve hazır olacaktır" diye konuştu.

Tatbikatı 9 ülkeden 15 yabancı gözlemci takip etti.

Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu
Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu

Arama Kurtarma, Jandarma, Menemen, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Yıldızı-2021 Tatbikatı göz doldurdu - Son Dakika
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