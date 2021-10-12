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Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak - Son Dakika

Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak

12.10.2021 17:01
Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek.

Konak Orduevi'nde düzenlenen toplantıda tatbikatla ilgili bilgi veren Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Ümit Şahin, tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından arama kurtarma unsurlarının katılacağını söyledi.

Tatbikatın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk arama kurtarma bölgesi içinde ve Batı Anadolu'da, sivil ve asker unsurların katılımıyla yapılacağını kaydeden Albay Şahin, müşterek arama kurtarma harekatı ve tıbbi tahliye görevlerinin icra edileceğini aktardı.

Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurlarının geniş çaplı katılımının sağlanacağını ifade ederek, "Tatbikatın amacı müşterek bir senaryo içerisinde birlikte arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, TSK arama kurtarma teşkilatı ile Türk arama kurtarma teşkilatı arasındaki koordinasyon hususları ile arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek, arama kurtarma esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermektir." dedi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Şahin, "Senaryo kapsamındaki olayların uluslararası camiaya duyurulması, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerinin geliştirilmesi, tatbikat kapsamında alınan derslerin tespit edilerek tatbikat planlamalarına ve ilgili mevzuata dahil edilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

İki senaryoda icra edilecek

Toplantıda Albay Şahin ve Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanı Binbaşı Mutlu Çelik, tatbikatın senaryoları hakkında bilgi verdi.

Yarın yapılacak ilk senaryoda Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk arama kurtarma bölgesinde meydana gelen bir kaza sonucunda yanmakta ve batmakta olan, içinde yasa dışı göçmenler bulunan ticari gemiye yönelik Türk arama kurtarma teşkilatı ve TSK arama kurtarma unsurları tarafından müşterek olarak arama kurtarma faaliyetleri icra edilecek. Senaryo kapsamında kurtarılan kazazedelerin en yakın sağlık tesisine tahliyeleri sağlanacak.

İlk safhaya Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından iki korvet, 4 Sahil Güvenlik Botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri katılacak.

İkinci senaryo ise 14 Ekim'de, Menemen Dumanlı Dağı'nda icra edilecek. Bu safhada, senaryo gereği dağa tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak. Kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Tatbikatı 9 ülkeden 15 yabancı gözlemci takip edecek.

Öte yandan gazetecilere yönelik bilgilendirme toplantısının ardından tatbikatta kullanılacak bazı ekipmanların gösterime sunulduğu sergi de gezildi.

Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak
Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak
Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak
Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak

Sahil Güvenlik, Arama Kurtarma, Ege Denizi, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Yıldızı Tatbikatı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak - Son Dakika
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