Anamur'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 11 arazözle karadan alevlere müdahale etti.

Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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