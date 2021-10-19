ANAMUR'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

İlçedeki Ormancık mevkisinde bulunan ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

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