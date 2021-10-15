Anamur'da Sahil Projesi başlatıldı - Son Dakika

Anamur Belediyesi, içerisinde çeşitli sosyal donatıların bulunacağı Sahil Projesi'ni başlattı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, projeyle ilgili gerekli izinlerin alındığını söyledi.

Sahil Projesi çalışmaların iki etapta gerçekleşeceğini dile getiren Kılınç, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti.

Kentin turizmden hak ettiği payı alması için yoğun mesai harcadıklarını aktaran Kılınç, "Vatandaşlarımın daha rahat bir ortamda nefes alabileceği, yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bu alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, sosyal donatı, peyzaj alanları, mini golf sahası, çocuk oyun alanları ile engelsiz halk plajı bulunacak." dedi.

Kılınç, projenin ihaleye çıkılmadan belediye imkanlarıyla yapılacağını ve yüzde 50 maliyetin azalacağını kaydetti.