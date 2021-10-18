ESKİŞEHİR - Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Asgari ücret zammında masadaki rakam ortaya çıktı! Beğenen de olacak yetersiz bulan da

İmzalar atıldı, vize kalktı! Bir ülkeye daha kimlikle seyahat edilebilecek

Daha sonra beraberindekilerle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı İrcal'ı ziyaret eden Arslan, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı

Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek