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Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında

14.10.2021 12:50

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında Karabük'te ailesiyle beraber kaldırımda yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında

KARABÜK - Karabük'te ailesiyle beraber kaldırımda yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bayır Mahalle, Fevzi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 34 JS 7672 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken ailesiyle birlikte yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan yabancı uyruklu N.A.isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaklaşık 5 metre sürüklenen çocuk yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde kazanın aileden birinin yolun karşısına geçtikten sonra çocuğunda arkasından koşması sonucu meydana geldiği görülüyor.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Otomobil, Karabük, Fırat, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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