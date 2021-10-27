"Anıt Ağaç" önünde düzenlenen kahvaltılı sunum ile bugün 28 Ekim başlıyor - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı'ndan Büyük Parka kadar devam edecek yürüyüşün ardından Büyük Park'ta stant turu yapılacak. Halk oyunları, animasyon ekipleri, belediye bandosu festival alanında zeytin ve zeytinyağı çekilişleri, zeytinyağı tadım eğitimi etkinlikleri deprograma renk katacak. Devamında çocuklar için, "Barış ve Zeytin " temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmasının ödül töreniyle yapılan resimler sergilenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Labaratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Esnaf Birliği ortaklığında yola çıkarak daha da güçlü hareket ettiklerini belirten festival yürütme komitesi, şenliğe yediden yetmiş yediye kadar tüm yaştan vatandaşların katılımı için çağrı yaptı.