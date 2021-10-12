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'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ' - Son Dakika

'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ'

12.10.2021 10:02

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, son günlerde Edirne'de artan anız yangınlarına dikkat çekerek, Yangın bir felakettir.

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, son günlerde Edirne'de artan anız yangınlarına dikkat çekerek, Yangın bir felakettir. Bir görülen, bir de görülmeyen boyutu vardır. Görülmeyen boyutu da zaman içerisinde kendini göstermektedir. Yangının çıktığı yerde aslında pek çok canlı yanıyor. Toprakta oluşan milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz dedi.

Edirne genelinde çeltik ve benzeri saplı mahsullerin hasadı sonrası tarlada kalan bitki saplarını sürülerek temizlenmesi masraflı olduğu için bazı üreticiler tarafından yakılıyor. Yakılan ateş zaman zaman şiddetli rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlara sıçrayarak orman yangınlarına yol açıyor.

'YANGIN BİR FELAKETTİR'

TAR-DER Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, anız yakmanın hem toprağa hem de çevreye verdiği zararlar konusunda da üreticiyi uyardı. Anız yakmanın tarla üzerindeki ürün artıklarını en kolay yoldan yok etmek olduğunu belirten Açar, Genel anlamda çiftçimiz, üreticimiz tarla üzerinde olan ürün artıklarını en kolay yoldan yakarak bertaraf ediyor. Bunu neden yapıyor Fazla kalan sapları bu şekilde bertaraf ederek, bir sonraki döneme tohum yatağı hazırlıyor. Ama anız yangınlarını şöyle görmek lazım. Yangın bir felakettir. Bir görülen, bir de görülmeyen boyutu vardır. Görülmeyen boyutu da zaman içerisinde kendini göstermektedir. Yangının çıktığı yerde aslında pek çok canlı yanıyor. Toprakta oluşan milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz. Üretici yıllar önce bu alışkanlığı kazanmış. Ama zaman içerisinde oluşan zararlar anlaşılmış. Ancak öyle veya böyle bu anızlar maalesef yakılmaktadır dedi.

'GÖMMEK TOPRAĞIN ORGANİK YAPISINA DAHA FAZLA KATKI VERİR'

Çiftçinin toprak içinde yaşayan canlılar hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Açar, En çok bilinçlendirmemiz gereken olay toprağın içindeki o canlıların yok edilmesidir. Toprak ideal bir tohum yatağında organik yapının 2 ile 3 aralığında olması lazım. Bu ideal bir tohum yatağı olarak söylenmektedir. Ancak anız yangınları ve yanlış faaliyetler sonucunda bugün toprakta 1 ile 2 arasında bir organik yapının oluştuğunu, ortalamanın da 1,5 olduğunu görüyoruz. Topraktaki organik yapının 1 puan düştüğünü görüyoruz. Bu da ciddi bir olumsuzluktur. Bu günlerde üretici tohum yatağı hazırlayacak, girdi temin edilecek. Tabi bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Tarımsal bir arazide herhangi bir ürün artığını yok etmek için anız yakmak doğru bir olay değil. Çiftçimiz ürün artıklarını toprağı bertaraf ederek gömmesi en azından toprağın organik yapısına daha fazla katkı verir diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZİ ANIZ YAKMAMAK KONUSUNDA İKNA ETMEK ÖNEMLİDİR'

Açar, anız yakmanın yasak olduğunu anımsatarak, Devlet anız yakanlara cezai işlem uygulamakta. Bu konuda bize düşen görev çiftçimizi bilgilendirmek. Çiftçimizi anız yakmamak konusunda ikna etmek önemlidir. Çeltik ekim alanlarının olduğu Keşan, İpsala ve Enez üçgeninde de çeltik saplarının yakıldığını görüyoruz. Çeltik anızlarının yakılması, yine o toprağın yanması demektir. Toprağın olumsuz şartlara hazırlandığının bilinmesi gerekir. Anızların yakılmaması başka şekilde bertaraf edilmesi konusunda şartların oluşmasını istiyoruz. Yakılmadan da bu çeltik sapları bertaraf edilebilir ifadelerini kullandı.

'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ'
'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ'
'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ'
'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ'
'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ'
'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ'

Yangın, Çeltik, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ANIZ YAKMAKLA TOPRAKTAKİ MİLYONLARCA CANLIYI BİR ANDA YOK EDİYORUZ' - Son Dakika


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