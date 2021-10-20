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Ankara Anlaşması 1921: Kolokyum ve Sergi - Son Dakika

Ankara Anlaşması 1921: Kolokyum ve Sergi

20.10.2021 13:58
Ankara Anlaşması 1921: Kolokyum ve Sergi

Institut français Türkiye Ankara Anlaşması'nın yüzüncü yılı vesilesi ile "Ankara Anlaşması: Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar" başlıklı bir kolokyum ve "Ankara Anlaşması (1921 – 2021)" başlıklı sergi düzenliyor.

25 Ekim'de Ankara'da başlayacak etkinlikler İstanbul ve İzmir'de devam edecek.

Yüz yıl önce, 20 Ekim 1921'de, Fransa ve Türkiye, düşmanlıklara son veren ve iki Cumhuriyet arasında diplomatik ilişki kurulmasının önünü açan Ankara Anlaşması'nı imzaladı.

20 Ekim 2021 Ortak tarihimizdeki bu belirleyici an, uzlaşma sanatının yanı sıra, Fransız tarafında Türkofil, Türk tarafında ise Frankofon ve Franfil olan erkek ve kadınların kişisel katılımını vurgulamaktadır. İki ülke ve halklarını birleştiren bağların gücünü vurgulayan ve onları korumak ve zenginleştirmek için her koşulda işbirliği yapmamız için bize ilham vermesi gereken ikili ilişkilerde yüksek bir noktadır. Bu yıldönümünü kutlamak için, Institut français Türkiye 25 Ekim 2021'den itibaren farklı etkinlikler düzenliyor:

Kolokyum : Ankara Anlaşması (1921): Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliği ile gerçekleşecek kolokyumda Collège de France profesörü Henry Laurens de dahil olmak üzere Ankara'dan katılan beş prestijli akademisyen, Sinan Kuneralp, Claire Le Bras, Jean- François Pérouse ve Mesut Uyar Ankara Anlaşması'nın farklı yönlerini ve ikili ilişkiler ile bölge üzerindeki etkilerini tartışacaklar.

25 Ekim Pazartesi günü saat 14.00 – 18.00 arasında Ankara'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek kolokyumda Türkçe simültane çeviri hizmeti sunulacak.

Müzakere, Türkiye, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ankara Anlaşması 1921: Kolokyum ve Sergi - Son Dakika


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