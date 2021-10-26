"Ankara Anlaşması" sergisi başkentte 23 Kasım'a kadar görülebilecek - Son Dakika

Başkentte, Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı dolayısıyla açılan sergi 23 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Fransız Kültür Merkezi (Institut français Türkiye) tarafından Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergi düzenlendi.

Ankara Anlaşması'nın içeriği ve imzalandığı dönem hakkında bilgilerin yer aldığı sergi 23 Kasım'a kadar sürecek.

Açılışı dün yapılan sergide Institut français Türkiye'nin, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ile birlikte "Ankara Anlaşması: Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar" başlıklı kolokyum düzenlendi.

Kolokyum'da IFEA Müdürü Bayram Balcı, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Mesut Uyar, IFEA'dan Jean-François Pérouse ve Claire Le Bras, Sinan Kuneralp ve Collège de France'dan Henry Laurens'in Ankara Anlaşması'nın farklı yönlerini ve ikili ilişkiler ile bölge üzerindeki etkilerini tartıştı.

Sergi ayrıca Institut français İstanbul'da 5 Kasım - 23 Aralık ve Institut français İzmir'de 2 Kasım - 31 Aralık arasında ziyarete açık olacak.