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ANKARA Bakan Soylu 405 kilo 600 gram eroin yakalandı - Son Dakika

ANKARA Bakan Soylu 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

08.10.2021 16:09
ANKARA Bakan Soylu 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum dedi.

ANKARA, (DHA)-

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Soylu 405 kilo 600 gram eroin yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA Bakan Soylu 405 kilo 600 gram eroin yakalandı - Son Dakika
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