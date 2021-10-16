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Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu - Son Dakika

Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu

16.10.2021 11:06
Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu

Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusuANKARA Barosu, Ankara Adliyesi çevresinde ücret karşılığında dava dilekçesi yazan 5 kişi hakkında, 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu

ANKARA Barosu, Ankara Adliyesi çevresinde ücret karşılığında dava dilekçesi yazan 5 kişi hakkında, 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' suçundan suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Avukatlık Kanunu'na göre hukuki yardıma ihtiyaç duyan kişilere sadece mesleki sorumluluğa sahip, denetime tabi, eğitim alan ve ruhsat verilenlerin yardım edebileceği belirtildi. Baronun şikayet ettiği 5 kişiden Yusuf Yurttaşan ise, "Vatandaş avukata gitse bir dilekçeyi 500 liraya yazar, biz 50 liraya yazıyoruz" dedi.

Ankara Barosu, Ankara Adliyesi ile aile, ticaret ve çocuk mahkemelerinin bulunduğu ek hizmet binasının çevresinde 50 TL karşılığında dava dilekçesi yazan 5 kişi hakkında, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde adliye binası girişinde ve çevresinde ellerinde 'dilekçe yazılır' tabelasıyla duran 5 kişinin olduğu, dilekçe başına 50 TL ücret aldıkları, bina çevresinde tel örgülerde 'dilekçe yazılır', 'fotokopi çekilir', 'e-devlet çıktısı, telefon çıktısı ve tarama yapılır' şeklinde ifadeler ile telefon numaraları ve site adreslerinin yer aldığının tutanakla tespit edildiği belirtildi.

'EĞİTİMSİZ KİŞİLERİN ELİNE BIRAKILAMAZ'Dilekçede, Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesine göre adli işleri takip etmenin ve bu işlere ait evrak düzenlemesinin sadece baroda kayıtlı avukatlar tarafından yapılacağı hatırlatıldı. Aynı maddede arzuhalcilerin faaliyetinin engellendiği, hukuki yardıma ihtiyaç duyan kişilere sadece mesleki sorumluluğa sahip, denetime tabi, bu işin eğitimini alan ve meslek icrası konusunda kendisine ruhsat verilen kişilerin yardım edebilmesinin ön görüldüğü belirtildi. Hukuki yardıma ihtiyaç duyan kişilerin, mesleki sorumluluğu olmayan, denetlenmeyen, akademik anlamda öğrenim görmemiş kişilerin eline bırakılmasının kabul edilemeyeceğine dikkat çekilerek, "Günümüzde arzuhalcilik, hiçbir denetime tabi olmayan, vergi yükümlülüğü bulunmayan, yetkisi, sıfatı, sorumluluğu olmayan kişilerin aracılık yaparak menfaat sağladıkları bir iş haline gelmiştir. Adliyeler, arzuhalci hataları nedeniyle geri dönüşü olmayacak şekilde haklarından mahrum kalma örnekleriyle doludur" denildi. Dilekçede, Ankara Adliyesi ve ek hizmet binası çevresinde arzuhalcilik yapanların emniyet görevlileri tarafından tespit edilip, haklarında 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' suçundan gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılması talep edildi.'VATANDAŞIN HAKKINI ZAYİ EDİYORLAR'Adliye önünde DHA'ya açıklama yapan Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Zafer Doğan Bilgin, "Biz Avukatlık Kanunu'nun 35 ve 63'üncü maddelerine muhalefetten dolayı suç duyurusunda bulunduk. Birtakım kişiler herhangi bir vergi kaydı olmadan, hukuki bir eğitim almadan hukuki mütalaalarla vatandaşların hakkını zayi etmektedirler. Yazılan dilekçelerin yargılama aşamasında vatandaşların hak kayıplarına neden olduklarını gördük. Türkiye'de avukat sayısı 150 binlere ulaştı. Artan hukuk fakülteleri sayılarından tutun, asgari ücret altında çalışan işçi avukat meslektaşlarımıza kadar birçok sorunumuz varken, bir de zaten yapamayacakları bir alanda yıllardır faaliyet göstermeye çalışan bu tip bir oluşumun karşısında olmak adına suç duyurusunda bulunduk" dedi.  Avukat Batuhan Yılmaz ise, " Yargıtay'a giden kararların yüzde 60'ı usulden bozuluyor. Arzuhalci yazdığı dilekçenin devamında nasıl bir hukuki akıbet taşıdığına ilişkin hiçbir hukuki bilgisi yok ve bu süreç vatandaşı uzun vadede zarara sokuyor" diye konuştu.ARZUHALCİLERDEN TEPKİ

Avukatlar, bu sırada adliye önünde bekleyen arzuhalcilerle tartıştı. Arzuhalciler ise avukatlara tepki gösterdi. Arzuhalcilerden Yusuf Yurttaşan, baronun daha önce de aynı nedenle kendilerine dava açtığını ve beraat ettiklerini söyleyerek, bu kararı Avukat Batuhan Yılmaz'a gösterdi. 35 yıldır arzuhalcilik yaptığını belirten Yurttaşan, "Bizi daha önce de mahkemeye verdiler. Mahkemeyi biz kazandık ve Yargıtay da kararı onadı. Tekrardan avukatlar bürosu bizi şikayet ediyor. Biz de onlara daha önceki kararı gösteriyoruz. Biz arzuhalciyiz, vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Vatandaş avukata gitse bir dilekçeyi, 500 liraya yazar, biz 50 lira 100 liraya yazıyoruz. Biz avukatlık yapmıyoruz" diye konuştu.

Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu
Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu
Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu
Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu
Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu
Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu
Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu

Ankara Adliyesi, Ankara Barosu, Suç duyurusu, Muhalefet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu - Son Dakika
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