Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk oturumunu yaptı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin, ekim ayı birinci oturumu, Meclis İkinci Başkanvekili Mehmet Yıldız başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan oturumda, geçen toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı. Bu ayki meclis gündemine alınan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

"Sessiz vagon" önerisi

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, okulların açılmasıyla şehir dışından gelen öğrencilerin çoğunlukta olduğunu belirterek, bütün yaş grupları için yüz yüze eğitimle kent trafiğinde de yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti.

Trafik sorununun çözülmesi için metrolarda "sessiz vagon" uygulamasının hayata geçirilmesini öneren Ilıkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Trafikte ve toplu taşımayla ilgili hem nicel hem de nitelik anlamında yeni bir güncelleme yapmak zorundayız. Öğrencilerimiz metroda oturur vaziyette kimisi yerde kimisi ayakta kimisi de pencere kenarında, o gürültü içerisinde ders çalışarak hem zamandan tasarruf etmeye hem de okullara yetişmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten de bir öğrenci şehri olmaya talipsek bu süreçten sonra belki vagonların şeklini değiştirerek doğru düzgün bir sosyal donatılarla öğrencilerin sessizlik, sükunet içerisinde ders çalışmasına müsait bir uygulama başlatılmasını öneriyorum."

Ilıkan'ın verdiği önerge oylanarak, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu'na sevk edildi.

Akyurt, Çubuk ve Kahramankazan'daki mezarlıkların devredilmesi kararı

Öte yandan 9 Nisan 2021'de alınan karar gereği Ankara Büyükşehir Belediyesince özel halk otobüslerine uygulanan gelir desteği ödemelerinin 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başkanlık yazısı da görüşülmek üzere Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na gönderildi.

Akyurt, Çubuk ve Kahramankazan'daki mezarlıkların ABB'den ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin komisyon kararı, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Meclis kararı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın onayına sunulacak.