Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversitelileri doğa yürüyüşünde buluşturdu - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Eymir Gölü çevresindeki yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Araplar Yurdunda kalan yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkente üniversite öğrenimi için gelen öğrencilerin kenti tanımaları ve spor yapmaları amacıyla "Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü" düzenledi.

İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira