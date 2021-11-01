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ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir - Son Dakika

ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir

01.11.2021 18:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Ülkemizin potansiyeli çok yüksektir. Yeter ki iyi yönetilsin" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın cuma gününe denk geldiğini söyleyerek, " Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü yine anmadı. Atatürk'ün ruhuna Cumhuriyet Bayramı'nda bir duayı çok gördü. Ama Diyanetin esirgediği o dualar, milletimizin dudaklarından sel oldu aktı" dedi.

'ZAM GELECEK DİYE ŞEKER SATIŞLARI DURDU'

Öztrak, Türkiye'nin bu sabah yeni bir zam haberiyle uyandığını, doğalgaza sanayi için yüzde 48,40, elektrik üretim santralleri için yüzde 46,82 oranında zam yapıldığını söyledi. Öztrak, "Gelen bu son zamlarla yılın tamamında yapılan doğalgaz sanayi tarifesi yüzde 115, elektrik üretim santrallerinin gaz tarifesi de yüzde 149 arttı. Bu zamlar da iğneden ipliğe her şeye yansımayacak mı? Konut elektriğine zamda eli kulağında. Şekere yüzde 50 zammın geleceği yazılıp çiziliyor. Zam gelecek diye şeker satışları durdu. Sıvı yağ fiyatları aldı başını gitti. Sıvı yağ 'sıvı altın' oldu. Kara kış kapımıza dayandı" diye konuştu.

'TEZKERE DE İKİ HUSUS DİKKAT ÇEKİYOR'

Öztrak, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış politika felaketinin Suriye olduğunu, son 10 yıldır Türkiye'nin kaynaklarının tükendiğini söyledi. Öztrak, "Sınırlarımızın içinde 3 milyon 700 bin Suriyeli, sınırın ötesinde de yine bir o kadar Suriyeliye bakmak zorunda kaldık. Antakya'nın yanı başında İdlib kazanı kaynıyor. Fırat'ın doğusunda ABD, Rusya, PKK ve IŞID ile karşı karşıyayız. Batısında ise Rusya ve rejim güçleriyle karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde Meclise bir tezkere getirildi. Tezkerede özellikle iki husus dikkat çekiyor. Birincisi, Fırat'ın doğusuna yönelik tehdit vurgusu tezkereden çıkarılmış. Fırat'ın doğusuna yönelik tehdit değerlendirmesi son tezkerede niye çıkarılıyor? ABD'nin TIR'ları Fırat'ın doğusuna silah taşımayı durdurdular mı? Bu Biden ile görüşme öncesi ABD'yi rahatsız etmemek amacıyla mı yapıldı? ya da ABD ile yürütülen başka pazarlıklar mı var? İkincisi tezkerenin süresi neden 2 yıl? Neden seçim dönemini aşacak ve yeni seçilecek TBMM'nin iradesine ipotek koyacak bir süre belirlendi? Anketlerde ve milletin gözünde eriyen Erdoğan, seçimleri öteleyebilmek için Suriye'de yeni maceralara mı hazırlanıyor?" ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANINI ELEŞTİRDİ

Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun AK Parti'nin siyasi komiseri gibi çalıştığını söyleyerek, "Oyun esnasında sürekli kural değiştiriyor. Bir gün enflasyonu kırpıp 'çekirdek enflasyona' bakın diyor. Çekirdek enflasyon yüksek kalınca bu sefer çıkıp 'çekirdek enflasyona değil siz cari açığa' bakın diyor. Türk lirası değer kaybettikçe rekabet gücümüz artacakmış, rekabet gücümüz arttıkça ihracatımız artacakmış, ihracat artınca döviz gelirlerimiz artacakmış, döviz geliri artınca Türk lirası değer kazanmaya başlayacakmış, Türk lirası değer kazandıkça enflasyon düşmeye başlayacakmış. Bu durum Nasrettin Hoca'nın çalı fıkrasına benziyor. Merkez Bankası Başkanı'nın 'Artık enflasyona değil çekirdek enflasyona bakacağız' dediği gün serbest piyasada dolar kuru 8 lira 35 kuruştu. Bugün 9 lira 55 kuruş" diye konuştu.

Öztrak ayrıca, Türkiye'nin hiçbir sorununun çözümsüz olmadığını vurgulayarak, "Milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Ülkemizin potansiyeli çok yüksektir. Yeter ki iyi yönetilsin. Sorunların çözümü için ilk şart sandıktır. Milletimiz bu ucube rejimi, önüne gelecek ilk sandığa gömecektir. Biz geleceğiz, ülkede hayat bayram olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir
ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir
ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir
ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA CHP'li Öztrak: Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir - Son Dakika
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