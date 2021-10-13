Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayet' iddialarına soruşturma - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayet' iddialarına soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.



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