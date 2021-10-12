Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5...
12.10.2021 12:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi çektikleri ve 14 Yarı Römork aracı usulsuz...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi çektikleri ve 14 Yarı Römork aracı usulsuz tescil ettikleri tespit edildi. Bu doğrultuda 11 şahıs hakkında Ankara merkezli, İstanbul ve Konya illerinde Arama, Yakalama ve Gözaltı kararı verildi. - ANKARA
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