Son dakika gündem: Ankara merkezli 45 ilde 98 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara merkezli 45 ilde 98 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı
15.10.2021 08:52
Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum/ kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.
(İHA)
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