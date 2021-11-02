Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı...
02.11.2021 08:51
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem imam' oldukları tespit edilen; 100 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
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