20 farklı nokta, meme kanseri farkındalığı için pembe renkle aydınlatıldı - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla Ankara'da 20 farklı nokta, pembe renkte aydınlatıldı.

Meme kanseri farkındalığı için Atakule, Ankara Kalesi, Estergon Kalesi ve çeşitli alışveriş merkezlerine; pembe renkte "Erken teşhis hayat kurtarır", "40-69 yaş arası kadınlarımız KETEM'lerde 2 yılda bir ücretsiz mamografi çektirebilir" yazıları yansıtıldı.

Şehrin sembollerinden Ankara Kalesi'nin önünde AA muhabirine açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kög, meme kanserinin hem dünyada hem de Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Türkiye'de yılda 19 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu belirten Kög, amaçlarının insanların kansere yakalanmasını önlemek, yakalansalar da bunun erken evrede teşhis edilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Kög, erken dönemde teşhis edildiğinde hem tedavi şansının hem de kadınların yaşam kalitesinin arttığını belirterek "Kadınlarımız 20 yaşından itibaren her ay evlerinde memelerini kontrol etsinler. 40 yaşından itibaren de her yıl doktor kontrolüne gitsinler, 2 yılda bir de mamografilerini çektirsinler." dedi.

Türkiye'de 42'si mobil olmak üzere 331 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) olduğuna ve burada ücretsiz mamografi çekildiğine dikkati çeken Kög, kişinin sosyal güvencesine bakılmaksızın bu hizmetlerin Sağlık Bakanlığı tarafından verildiğini hatırlattı.

Kög, kanserden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

"Beslenmenize dikkat edin, fiziksel aktivitelerinizi artırın, kilo almaktan kaçının, ilk çocuğunuzu 18 yaşından sonra 30 yaşından önce doğurmaya çalışın hatta doğurduktan sonra da çocuklarınızı en az 2 yıl emzirin ki sizi meme kanserine karşı korusun. Alkolden veya sigaradan uzak durun. Tüm kadınlarımızı iki yılda bir mamografilerini çektirmek üzere bekliyoruz. Onlar için hizmete her zaman hazırız."