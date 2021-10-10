Ankara'da 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Ankara'da 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

ANKARA'da 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan (22) ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu (17) öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçunu itiraf etti. Bölgede yapılan kazı çalışmasında, kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı. Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu ayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.500 METRE ARAYLA KEMİKLERİ BULUNDUOlayla ilgili gözaltına alınan İbrahim T., keşif yapılması için hobi bahçesine getirildi. İbrahim T.'nin ifadesi üzerine bahçede gösterilen alanlar, jandarma gözetiminde iş makinesiyle kazıldı. Sabah saatlerinde yapılan kazıda, Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, akşam saatlerinde 500 metre uzaklıkta yapılan kazıda ise Oğulcan Bertan Karaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.