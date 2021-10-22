Üye Girişi
Ankara'da 9 yıldır kayıp olan iki kardeşin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı - Son Dakika

Ankara'da 9 yıldır kayıp olan iki kardeşin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı

22.10.2021 09:47
Ankara'da 9 yıldır kayıp olan iki kardeşin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin cinayet sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin cinayet sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun babaları A.K, müşteki sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

A.K, 1989'da çocuklarının annesi Fahriye G. ile evlendiklerini, 2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldıklarını oğullarının talebi üzerine 2008'de tekrar evlendiklerini anlattı.

Eşi Fahriye G'nin o dönem noterde çalıştığını, ayrı kaldıkları sürede şüphelilerden İbrahim T. ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini ifade eden A.K, 2009'da Fahriye G'den boşandığını ve bir daha yüz yüze görüşmediğini belirtti.

Oğulcan ile 2009'a kadar telefonda görüştüklerini kendisini yanına almak istediğini fakat annelerinin bırakmadığını söylemesi üzerine iletişimini kopardığını söyleyen A.K, 2012'de küçük oğlu Barış'ın abisinin kaybolduğuna inanmadığını, annesi ve İbrahim T'nin abisi Oğulcan'ı öldürmüş olabileceklerini söylemesi üzerine Fahriye G'ye telefon açtığını beyan etti.

A.K, eski eşine oğlunun nerede olduğunu sorduğunu Fahriye G'nin de Oğulcan'ın Suriye gitmiş olabileceğini söylediğini aktardı. Bunun üzerine oğlu Barış'la görüştüğünü ifade eden A.K, Barış'ın kendisine, doğum gününde abisi Oğulcan'ın İbrahim T'yi evden kovduğunu ve annesiyle sevgili olmasına tepki gösterdiğini anlattığını aktardı.

A.K, şüpheliler Fahriye G, İbrahim T. ve Arman T'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Savcılıkta işlediği cinayetlerin detaylarını anlattı

Şüpheli İbrahim T. de savcılık ifadesinde, yaşananları doğrularken, Oğulcan'ın kendisine yönelik sert çıkışları olduğunu, bunun üzerine Oğulcan'ı öldürmeyi Fahriye G. ile planladıklarını beyan etti.

Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki Fahriye G. üzerine kayıtlı hobi bahçesine, silah kullanmayı öğretme bahanesiyle Oğulcan'ı götürdüğünü ifade eden İbrahim T, o gün kendisine "baba" diye seslenmesi üzerine öldürmekten vazgeçtiğini ancak Fahriye G'nin ısrarına dayanamayıp ertesi gün aynı yerde Oğulcan'ın koltukaltına ve başına pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Ölmeden birkaç gün önce Oğulcan'ın da yapımında çalıştığı su kuyusunun yanına cesedi gömdüklerini belirten İbrahim T, Barış'ın da abisinin kaybolmasından sonra uyuşturucu kullanmaya başlaması ve sürekli kendisini suçlaması üzerine öldürmeye karar verdiklerini anlattı.

Fahriye G'nin Barış'ın yemeğine uyku ilacı kattıktan sonra kendisini aradığını bunun üzerine yanına da şüpheli Arman T'yi alarak eve gittiğini anlatan İbrahim T, Barış'ın başına inşaatlarda kullanılan demirle birkaç kez vurup öldürdüğünü, cesedi de Oğulcan'ın cesedinin birkaç yüz metre ilerisine gömdüklerini söyledi.

Soruşturmanın geçmişi

1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılması üzerine, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için kurulan özel ekip, iki kardeşin kaybolması ile ilgili çocukların annesi Fahriye G, 2015'te evlendiği İbrahim T, üvey oğlu Arman T'yi 8 Ekim'de gözaltına aldı.

Anne Fahriye G. emniyetteki ifadesinde, 2008'de boşandığı ilk eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, sürekli madde bulmak için kendisini tehdit ederek, para istediklerini ve darbettiklerini öne sürmüştü.

Boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı ve 2015'te evlendiği İbrahim T'nin de önceki evliğinden bir oğlu olduğunu beyan eden zanlı anne, 2019'da ölen babası İsmail G, üvey oğlu Arman T. ve ikinci eşi ile cinayetleri planlayarak işlediklerini, cesetleri hobi bahçesine gömdüklerini söylemişti.

Şüpheliler İbrahim T. ve Arman T. ise emniyetteki ifadelerinde çocukları dedelerinin öldürdüğünü, kendilerinin sadece gömülme işlemine yardımcı olduklarını iddia etmişti.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı refakatinde Cinayet Bürosu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince kazı başlatılmış, kazı sonucu Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun cesedine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet, Cinayet, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 9 yıldır kayıp olan iki kardeşin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik 09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı 09:21 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü 23:30 Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım

Son Dakika Haberleri
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
08:41 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
08:17 Eşinden yeni ayrılan adam, kafasından vurulmuş halde bulundu
07:58 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
07:45 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu
07:37 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi         
09:11
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi         
22:11
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 09:56:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da 9 yıldır kayıp olan iki kardeşin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement